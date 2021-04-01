Посольство США в Екатеринбурге перестанет выдавать визы

Екатеринбург, 1 апреля. Генконсульство США в Екатеринбурге больше не будет выдавать визы. Об этом сообщил американский посол в Москве Джон Салливан.

Салливан отметил, что во Владивостоке американское посольство по-прежнему будет закрыто. В Екатеринбурге генконсульство продолжит работу, но с 1 апреля перестанет выдавать визы.

«Однако с 1 апреля 2021 года консульство приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США», — сказал дипломат.

Такое решение было принято после «тщательных консультаций с госсекретарем США по результатам продолжительной проверки безопасности американского посольства и условий работы» дипломатов в России, отметил Салливан.

Ранее в МИД Италии сообщили о высылке двух российских дипломатов из страны в связи с якобы противозаконной деятельностю сотрудников Посольства РФ.