Пугачева похвасталась молодежной стрижкой на дне рождения внучки

Москва, 1 апреля. Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева похвасталась молодежной стрижкой с рваными прядками. В новом образе артистка появилась на праздновании девятилетия внучки Клавдии.

Раньше Примадонна носила объемные кудри, которые дополняла шиньоном. В последнее время она заметно преобразилась: укладывает волосы без лишних дополнений, а в одежде предпочитает легкие ткани, подчеркивающие осиную талию и длинные ноги.

С наступлением весны Пугачева стала чаще выбираться из дома, навещая друзей и близких в важные даты. На дне рождения дочери певицы Кристины Орбакайте она появилась в длинном черном платье с широким поясом. Поклонники отметили, что звезда заметно посвежела с новой прической и выбеленными прядками.

Однако с фанатами не согласилась звездный парикмахер Ксения Бобылева. По словам специалиста, укладка не сильно соответствует образу народной артистки СССР.

«На данном примере это, конечно, неудачно подобранная укладка, она делает образ аляповатым. Создается впечатление, будто она только проснулась и как смогла подсобрала волосы. Цвет сильно она не сменила, лишь освежила мелирование светлыми прядями», — заявила парикмахер в беседе с изданием Teleprogramma.

Она уверена, что Пугачева так и не может уйти от привычного образа девяностых, который делает ее узнаваемой, но не добавляет никакой свежести и молодости.

Недавно исполнительница Лайма Вайкуле, близкая подруга Примадонны, отметила свое 67-летие. В честь этого Пугачева опубликовала пост с трогательными поздравлениями.