Петербургские рыбаки объяснили, когда упадет цена на корюшку. ФАН-ТВ

Чтобы купить четыре штучки корюшки, нужно выложить 500 рублей, с негодованием поделился актер и режиссер, создатель театра DEREVO Антон Гасинский. Для такого ценника рыбка должна быть сочной и свежей, но «увы» и «ах» — ожидания не оправдались.

«Четыре штучки за 500 рублей. Я не могу это есть за такие деньги. Заморозить и положить ее, ну, я не знаю, перебор, конечно», – отметил Антон Гасинский, известный актер и режиссер.

Сезон корюшки в Петербурге традиционно начался в марте, и на прилавках магазинов и рынков появилась любимая горожанами рыбка, однако есть одно «но» — цена сильно «кусается». В некоторых торговых точках корюшку предлагают купить за 1,6 тысяч рублей за килограмм. Сообщения о продаже корюшки появились даже на сайте «Авито», цена варьируется от 500 до 1 500 рублей за килограмм.

Рыбаки возмущены не меньше покупателей взлетевшей практически в 10 раз цене, но на это есть свои причины. Дело в том, что корюшки сейчас мало — все-таки разгар сезона еще впереди. Когда сойдет лед с Ладоги, тогда и можно будет ожидать снижения цены на любимую петербуржцами рыбку.

«Еще не самое время, не самый пик. Через две недели вода чуть-чуть прогреется, и массово пойдет [рыба] на нерест, тогда уже можно будет не за 1,5 тысячи рублей, а за 500, мелкую — за 300. Но, да, дорогое удовольствие, непонятно, с чем связано», – указал рыбак Николай Слотин.

«Корюшке еще рано. Она пойдет в конце апреля, когда с Ладоги сойдет лед. Это всем известно рыбакам. Поэтому сейчас ее ловить бесполезно. <…> Первая корюшка всегда дорогая. В прошлом году цена начиналась с 700 рублей, а в этом году уже за 1 000 ушло. Ну, это ужасно. У нас все дорожает, и корюшка дорожает. <…> Когда уже на Неве ход пойдет корюшки, тогда уже будет дешеветь», – уверен Александр Кобзев.

Юные рыбаки нашли еще одну причину повышения цен на корюшку — процесс ее вылова нельзя назвать простым.

«Ее очень сложно поймать. Сложно найти такую рыбу, которую можно оглушить, где было бы мясо», – отметил юный рыбак Артур.

Есть дальневосточная корюшка, а есть ладожская. В первом случае ценник будет значительно выше, а если еще и вяленая, то придется раскошелиться на 2,5 тысячи рублей. Ладожская корюшка — также удовольствие не из дешевых.

Как объясняют продавцы Сытного рынка в Петербурге, цена на рыбу растет вместе с ценами на продукты. Прошлый сезон удачным не назовешь, признаются петербургские рыбаки. Возможно, аномальное повышение цен на рыбку — попытка отыграться за неудачный 2020 год.