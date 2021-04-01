Ключом к долголетию оказалось простое утреннее блюдо

Москва, 1 апреля. Многие блюда являются неотъемлемой частью завтрака. Одно их них особенно помогает укрепить организм и названо ключом к долголетию.

Речь идет о каше, которая для многих является идеальным блюдом на завтрак. Чаще всего для приготовления каши используют пшеницу, гречку, рис, овсянку, кукурузу и ячмень. Включение каши в рацион с утра является простым и быстрым способом зарядить энергией организм на весь день. В каше содержится много полезных веществ, таких, как клетчатка, магний, цинк, железо, фосфор.

Блюдо готовится из цельного зерна с добавлением молока или воды. Это делает его более полезным, чем употребление рафинированных злаков. Благодаря клетчатке, каша помогает поддерживать уровень сахара в крови. Также блюдо снижает интенсивность воспалительных процессов. Пшеница оказывает положительное воздействие на кишечник и повышает число полезных бактерий, отвечающий за регуляцию воспалений.

Ранее диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по приготовлению идеального завтрака. Она отметила, что утренний рацион требует особого внимания.