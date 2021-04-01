Автоавария в большим числом пострадавших произошла в Туле

Тула, 1 апреля. Ранним утром первого апреля в Туле произошла серьезная автоавария. По информации ФАН, в данном ДТП около десяти пострадавших.

По предварительным сведениям, водитель автобуса ПАЗ не справился с управлением и столкнулся с двумя иномарками: SsangYong и Hyundai.

«В настоящий момент сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия, устанавливают все детали происшествия, а также принимают необходимые меры для организации движения на данном участке дороги», — сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Ранее ФАН сообщал о том, что легковушка и грузовик загорелись после ДТП в Тульской области. Двое человек погибли.