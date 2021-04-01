Сын Байдена в своей книге признался в тратах денег от Burisma на алкоголь и наркотики

Вашингтон, 1 апреля. Сын президента США Джо Байдена Хантер в своих мемуарах признался, что потратил вырученные от работы в Burisma деньги на алкоголь и наркотики. Об этом написали американские СМИ.

Рукопись Байдена-младшего называется «Прекрасные вещи» (Beautiful Things) и поступит в продажу 6 апреля. Газета The Washington Post опубликовала выдержки из текста. Хантер отмечает, что при возможности он не начинал бы работу в украинской газодобывающей компании Burisma. По его словам, вырученные от фирмы деньги обострили его наркотическую и алкогольную зависимости. Это разрушило его отношения с родными и карьеру.

Сын главы Соединенных Штатов уделил особое внимание оскорблениям американского экс-президента Дональда Трампа и его семьи. Хантер Байден называет всех товарищей бывшего лидера страны «болонками».