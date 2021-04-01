Названы самые необычные вакансии апреля в России

Москва, 1 апреля. Парфюмер, упаковщик бургеров и тестовод стали одними из самых странных апрельских вакансий в России.

Сервис «Сбер» ищет парфюмера для создания и разработки ключевого продукта компании. Причем предлагается дальнейшее трудоустройство и создание целой парфюмерной линейки на базе «Сбера», сообщает ТАСС.

На один из хлебозаводов требуется тестовод. Он должен по требованию работодателя работать с тестомесильной машиной, анализировать расход муки и обладать широкими знаниями о создании и применении теста. В числе прочих, одной из самых необычных и выгодных вакансий оказался упаковщик бургеров. Согласно объявлению, это тяжелая и изнурительная физическая работа, которая заключается также в выгрузке и погрузке продукции. В обмен на это организация предлагает бесплатное питание и проживание. В Санкт-Петербурге самой необычной вакансией оказался сборщик надувных лодок. Для трудоустройства необходим опыт работы с ПВХ-материалами.

Недавно проведенный опрос выявил пожелания россиян на трудовую повседневность после пандемии. Так, 60% респондентов надеются, что смогут остаться на дистанционном формате и совмещать его с офисной работой после снятия всех ограничений. По всему миру такое желание выразили 89% опрошенных.