Capital: авианосцы ВМС США станут легкой мишенью для российских «Цирконов»

Париж, 1 апреля. Появление противокорабельных ракет «Циркон» на вооружении ВМФ России станет неприятным событием для авианосцев американских ВМС.

К такому выводу пришли обозреватели французского издания Capital. По их словам, Россия активно создает передовое ракетное вооружение. Они напомнили, что российский флот готовится получить в свое распоряжение противокорабельную систему «Циркон». Планируется, что ее испытания завершатся уже в текущем году, передает «ПолитРоссия».

Основной задачей этих ракет будет поражение кораблей противника. На этом фоне в США боятся, что новое оружие ВМФ РФ станет большой проблемой для американских авианосцев, на строительство которых были затрачены огромные силы и ресурсы.

«На слушаниях в 2019 году сенатор США Ангус Кинг в ходе обсуждения будущего ВМС США сказал, что авианосец станет легкой мишенью для гиперзвуковых ракет», — констатировали французские журналисты.

В США признают, что американские военные сильно отстают от российских коллег в сфере разработки гиперзвукового оружия. Таким образом в случае реального военного противостояния авианосцы США могу быть легко потоплены новейшими видами российских ракет.

Ранее сообщалось, что российский фрегат «Адмирал Горшков» произвел в Баренцевом море четыре успешных запуска гиперзвуковых ракет «Циркон».