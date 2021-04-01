Риелторы назвали срок падения цен на квартиры в России

Москва, 1 апреля. Стоимость жилья в России может начать падать во второй половине 2021 года, следует из материалов портала «Мир квартир».

Эксперты считают, что спрос на жилье упадет после окончания действия или сокращения программы льготной ипотеки под 6,5% годовых. Однако до 1 июля еще есть пространство для подорожания квартир, указали специалисты.

По их данным, в первом квартале текущего года квартиры в строящихся домах продолжили дорожать по всей стране. Средняя стоимость квадратного метра выросла почти на 5%, до 74 тысяч рублей. Самые большие цены на жилье зафиксированы в Москве (271,9 тысячи рублей за квадратный метр), Московской области (118,2 тысячи рублей за «квадрат») и Санкт-Петербурге (160 тысяч рублей).

Квартира в новостройке в среднем по России стоит 4,15 млн рублей, что на 3,7% выше, чем в начале 2021 года. Как объясняют риелторы, рынок продолжает испытывать влияние льготной ипотеки, запущенной весной прошлого года.

Москва и Санкт-Петербург ранее попали в топ-10 мировых городов по самым быстрорастущим ценам на жилье. Российская столица за год поднялась в рейтинге на 62 позиции.