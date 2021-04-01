Пенсионер из Латвии скончался после вакцинации препаратом AstraZeneca

Рига, 1 апреля. Инспекция здоровья Латвии занялась расследованием после гибели 71-летнего гражданина страны, у которого произошли сильные осложнения в легких после прививки от коронавируса.

Пожилому человеку ввели первую часть вакцины производства AstraZeneca еще 5 марта. Однако после нескольких дней привившийся был доставлен в стационар с диагнозом «двухсторонняя пневмония». После четырех дней мужчина скончался от отека легких, вызванных в результате пневмонии.

Сейчас специалисты из организации здравоохранения организовали расследование, по результатам будет установлена связь между смертью пенсионера и введенной вакциной.

«На данный момент в Латвии не подтвержден ни один случай летального исхода, у которого установлена связь с вакциной», — сообщила официальный представитель Госагенства лекарств по Латвии Танина Тамме-Звейниеце.

Подобный случай произошел в Австрии. Там пожилой житель скончался на следующий день после поставленной прививки Pfizer, сообщал сайт 360tv.ru.