Мурашко отметил стабилизацию ситуации с коронавирусом в России

Москва, 1 апреля. Эпидемиологическая ситуация в России улучшается, но на лечении остается еще множество пациентов, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Последние недели показывают хорошие результаты вы борьбе с эпидемией, однако медицинская помощь заболевшим COVID-19 продолжает оказываться достаточно активно, отметил министр в эфире телеканала «Россия 1». Мурашко также добавил, что самым эффективным средством профилактики сейчас является вакцинация и соблюдение мер индивидуальной защиты и дистанцирования.

Врачи не раз заявляли о том, что для достижения высокого уровня коллективного иммунитета необходимо привить 60-70% населения. Министр отметил, что поставки вакцины в субъекты Российской Федерации увеличиваются, по всей стране развернуто около шести тысяч прививочных пунктов. Мурашко подчеркнул важность достаточного объема вакцины в стране.

Ранее сообщалось, что до 1 мая были продлены временные правила оформления больничного для работающих пенсионеров. Люди старше 65 лет могут сделать это электронно.