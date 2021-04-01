Сингапурские исследователи создали устройство для «общения» с растениями

Сингапур, 1 апреля. Специальное устройство позволит людям наладить своеобразный «диалог» с растениями путем передачи электрических сигналов.

Специалисты Сингапурского технологического университета Наньян (NTU) представили новую разработку — устройство для «общения» с растениями. Об этом сообщило швейцарское издание Le Temps.

Разработка представляет собой набор специальных электродов, которые закрепляют на растениях при помощи гидрогеля, способного затвердевать на любой поверхности. Эти датчики считывают электрические сигналы растения, что позволяет определить его реакцию на окружающую среду и возможные раздражители. Электроды позволяют и «управлять» растением. Например, отправляя определенные сигналы человек сможет стимулировать закрытие цветков или листьев. Ученые утверждают, что для взаимодействия с цветами можно будет использовать и обычный смартфон. Для этого к системе электродов необходимо добавить небольшой Wi-Fi-терминал, который позволит передавать данные с датчиков на гаджет.

Авторы разработки считают, что их электродная система достаточно перспективна. В будущем она позволит диагностировать свойственные растениям болезни и вовремя их лечить, что поспособствует повышению урожайности и может решить проблему с продовольствием и продуктовой безопасностью.

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