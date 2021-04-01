Жертвой обрушения стены в Иванове стала девушка

Иваново, 1 апреля. На 20-летнюю девушку обрушилась кирпичная кладка. От полученных травм она скончалась на месте.

Инцидент произошел вечером на улице 8 Марта. Местная жительница проходила мимо неэксплуатируемого здания бывшего учебного корпуса, в это время на нее обрушилась стена. Она получила серьезные травмы и скончалась еще до приезда медиков.

Расследуется уголовное дело по статье о халатности. Специалисты назначили судебно-медицинскую и строительно-техническую экспертизы. Устанавливаются детали произошедшего.

Взрыв газа произошел на территории многоэтажного дома в Татарстане. По предварительным данным, частично разрушена конструкция шести квартир. Жертвой происшествия стал один мужчина, сообщал ФАН.