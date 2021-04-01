Пандемия коронавируса в России может закончиться к августу 2021 года

Москва, 1 апреля. Пандемия коронавируса может завершиться в России к августу, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.

У большинства россиян к этому времени уже сформируется иммунитет, объяснил специалист. При этом число заболевших COVID-19 может снизиться до ста человек или даже единиц из-за фактора сезонности.

«Если говорить о России, то я думаю, что летом будет значительное уменьшение заболеваемости. Возможно, будут единичные случаи или даже сотни, но это не настолько существенно в масштабах страны», — подчеркнул Малеев.

Однако к осени количество заболевших может вновь увеличиться. Люди будут возвращаться из отпусков и больше общаться друг с другом, заключил эпидемиолог.

Врач-инфекционист Георгий Викулов ранее объяснил отсутствие антител после прививки. По его словам, антитела не во всех случаях появляются сразу после вакцинации, а иногда их не выявляют из-за некорректной системы тестирования. Через две-четыре недели нужно посмотреть на динамику выработки антител еще раз.