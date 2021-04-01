Экс-звезда «Дома — 2» Дарья Пынзарь поделилась некоторыми секретами

Анталья, 1 апреля. Бывшая звезда проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь рассказала о себе некоторые секреты. Малоизвестными фактами инстадива поделилась в Instagram.

Звезда опубликовала пост под заголовком: «Факты обо мне, которые знают не все», в котором изложила 11 пунктов. Их подавляющее большинство оказалось лестным для автора. Пынзарь отметила, что не любит быть главной и ответственной, но справляется с такой ролью идеально, когда необходимо. Девушка подчеркнула, что не боится менять свою жизнь, но всегда стабильна в своем выборе.

Кроме того, в списке «неизвестных фактов» оказались такие пункты, как никогда не навязываюсь и сама не люблю навязчивых людей «не люблю долго болтать по телефону», «всегда себя недооцениваю», «ничего не делаю без желания. Даже в мелочах», «имею на все свое мнение, но не доказываю никогда», «боюсь обидеть людей, порой в ущерб себе», «пишу с ошибками, хотя когда проверяю любой текст, найду все ошибки».

Ранее поклонники обратили внимание на округлившиеся формы Пынзарь. Многим поклонникам понравилась новая фигура звезды.