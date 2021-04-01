Жителей Чукотки предупредили о сильном ветре

Анадырь, 1 апреля. Жителей Чукотского АО в пятницу ждут сильный ветер и мороз, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Циклон придет в регион 2 апреля, под его действие попадут Анадырь, Анадырский район, Эгвекинот, Провиденский городской округ и Чукотский район.

«2 апреля 2021 года утром и днем на побережье Берингова моря порывы ветра 25-30 м/с с метелью. По городу Анадырь: утром и днем порывы 27-32 м/с с метелью», — говорится в сообщении ведомства.

В марте из чукотского аэропорта имени Рытхэу в Анадырском районе были задержаны пять рейсов. Виной тому стала неблагоприятная погода.