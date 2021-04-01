Оборот российского бизнеса превысил допандемийный уровень

Москва, 1 апреля. Обороты российского бизнеса за январь и февраль 2021 года достигли 34,7 трлн рублей, на 10% превысив прошлогодний показатель, выяснила аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Выручка российского бизнеса в январе этого года превысила показатели января прошлого почти на 7%, достигнув 16,7 трлн рублей. В феврале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года обороты выросли на 13%, до 18 трлн рублей, сообщает со ссылкой на исследование FinExpertiza газета «Известия». В исследовании учитывались малые, средние и крупные коммерческие организации, но не индивидуальные предприниматели (ИП).

Оживление деловой активности отмечается в 71 из 85 регионов. По динамике на первом месте оказался Дагестан, где обороты предприятий выросли на 66%, до 159 млрд рублей.

Второе и третье места остались за Республикой Алтай, где выручка коммерческих организаций увеличилась на 31%, до 18 млрд рублей, и Тамбовской областью, в которой зафиксирован рост почти на 30%, до 124 млрд. Спад выручки предприятий отмечен в Нижегородской, Волгоградской и Сахалинской областях.

Ранее президент РФ Владимир Путин объяснил, каким образом бизнесмены страны могут увеличить заработные платы своих сотрудников. Так, бизнес может направить на повышение зарплат средства, которые освобождаются у отечественных компаний благодаря налоговым льготам.