Вильнюс, 1 апреля. Треть объемов перевозок Клайпедского порта приходится на грузы из Белоруссии. Если она отправит их в Россию, то Вильнюсу придется компенсировать убытки в другом месте.

Ежегодно через порт в Клайпеде проходит 8-10 млн тонн удобрений из Белоруссии. Если их перевалка будет перенаправлена в российскую Усть-Лугу, то Литве будет непросто. Об этом сообщает портал SputnikNews.

«Несомненно, если построенный в Усть-Луге новый терминал удобрений будет предназначен для груза, который сегодня переваливается через Клайпедский порт, то убыток будет большим. Одних только белорусских грузов в Клайпеде переваливают около трети, а основная их часть является насыпными грузами, которые, вероятно, могут переваливаться в порту Усть-Луги», — прокомментировал ситуацию глава дирекции Клайпедского морского порта Альгис Латакас.

Он считает, что такое решение для Белоруссии будет невыгодным, поскольку транспортировка в РФ обойдется дороже. Терминал расположен далеко, а железной дороге нужно будет получать дотации. Альгис Латакас добавил, что Москва на протяжении некоторого периода планирует начать направлять импортируемые и экспортируемые грузы через собственные терминалы. При этом российских грузов в Клайпедском порту становится все меньше.

Ранее специальный корреспондент Федерального агентства новостей Альгис Микульскис в своей авторской колонке рассказал о потерях, которые Прибалтика понесла ради НАТО в противостоянии с Россией.