Россиянам рассказали о главных ошибках при стирке в стиральной машине

Лондон, 1 апреля. Главная ошибка, которую совершают пользователи стиральных машин — злоупотребление кондиционером для белья.

Из-за жидкого кондиционера внутри устройства накапливается мыло, что мешает процессу. Кроме того, одежда, постиранная с кондиционером, становится легковоспламеняемой, из-за чего детские вещи таким способом чистить не рекомендуется из соображений безопасности, рассказал эксперт по стиральным машинкам Эшли Айредейл в беседе с Sun.

Вторая распространенная ошибка — неправильное количество белья, которое стирается за один раз, либо недостаточное, либо чрезмерное. Если положить слишком мало вещей, то впустую тратятся моющее средство, вода и энергия. Если слишком много — вещи могут плохо отстираться, а срок службы агрегата сократиться из-за перегрузки.

Следует также после каждой стирки оставлять дверцу машинки открытой, чтобы она полностью высыхала. Это поможет избежать неприятного запаха и появления плесени. Специалист напомнил, что нижнее белье особенно быстро портится во время машинной стирки, поэтому нужно использовать специальные стиральные мешки. Использование этих мешков предотвратит ухудшение внешнего вида изделия и слишком быструю изнашиваемость, из-за которой придется тратить на одежду слишком много денег.

Недавно стало известно, что из-за пандемии россияне стали на 45% чаще выбирать бесконтактный способ оплаты покупок вместо процедуры с банковской карточкой.