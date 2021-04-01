Поклонники назвали Алсу ведьмой из-за идеальной фигуры

Москва, 1 апреля. Поклонники восторженно встретили новые кадры знаменитой певицы Алсу. Многие отметили, что у артистки потрясающая фигура.

Знаменитость позирует на лестнице в летнем джинсовом сарафане. Короткий наряд обнажает стройные ноги артистки.

«Фотосессия на лестнице», — кратко подписала снимки 37-летняя исполнительница.

Восторженные отзывы собрала фотосессия Алсу в летнем наряде в комментариях под публикацией. Поклонники указали, что у певицы, родившей троих детей, идеальная фигура и красивые, стройные ноги. Некоторые даже предположили, что певица — ведьма.

«Родить троих и иметь такую фигуру, вы ведьма?»; «Молодец! Не меняешься»; «Женщина, мир нежности»; «Невероятная! Как всегда», — пишут довольные фотосессией интернет-пользователи.

Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова в 2006 году. Через несколько месяцев у пары родилась дочь Сафина. Спустя два года после рождения первенца супруги стали родителями во второй раз. У них родилась девочка Микелла. В августе 2016 Алсу стала многодетной матерью, родив в Израиле сына. Мальчика назвали Рафаэлем.