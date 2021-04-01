Родригез отказался заступаться за оскандалившегося на «Маске» Киркорова

Москва, 1 апреля. Певец Тимур Родригез не стал заступаться за коллегу Филиппа Киркорова, который угодил в новый скандал на шоу «Маска».

Поклонники телепроекта были разгневаны из-за поведения народного артиста на телепроекте. Перед Филиппом Бедросовичем стоял выбор, кого выгнать из шоу — Солнце или Единорога. Артист решил сохранить последнего. Многие посчитали, что на такой шаг Киркоров пошел из-за дочери, которая является большой фанаткой Единорога.

В Сети обрушился шквал критики в адрес именитого артиста. Попало и ведущей Регине Тодоренко, в последний раз выбиравшая с помощью монетки участника, который должен покинуть проект.

«Взбешенных поклонников я очень хорошо понимаю. Отвечать им не буду, потому что они раздосадованы не моим поведением», — сказал Родригез в разговоре с изданием «Собеседник.ру».

Каждое воскресенье на НТВ выходит шоу «Маска». Жюри — Александру Ревве, Валерии, Филиппу Киркорову, Регине Тодоренко и Тимуру Родригезу — нужно выбрать участника, который в конце программы покинет шоу. Первоначально выбирают зрители, а потом судьям нужно сделать выбор в пользу одного из двух участников. В прошлый раз ушло Солнце, под которым скрывалась Марина Кравец.