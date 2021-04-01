«Хочется побыть собой»: Асмус рассказала о подготовке ко дню рождения

Москва, 1 апреля. Актриса Кристина Асмус в апреле отпразднует свой 32-й день рождения. Она уже начинает думать о подготовке к празднику.

Актриса призналась, что не любительница модных тематических вечеринок, которые ей рекомендует агентство по проведению мероприятий. Асмус достаточно тех переодеваний, что есть у нее на работе. Об этом она рассказала в Instagram.

«Я хочу тусэ», — написала актриса.

Свои размышления Асмус сопроводила фотографией, на которой она лежит в малиновом платье. По словам звезды, в ее окружении есть люди, которые могут не пойти на мероприятие из-за необходимости выдерживать образ. Она также поинтересовалась у фолловеров, приходилось ли им посещать тематические вечеринки, и как они к этому относятся.

«Наверное, интересно тем, у кого в жизни мало креатива»; «Иногда самое лучшее просто собраться теплой компанией и вообще не париться. Устройте тематическую вечеринку — все без телефонов! Тогда точно будет весело!»; «Так будь собой! Это всегда актуально»; «А мне не нравится. Цирк шапито. Хочу, чтобы все были просто собой», — ответили актрисе поклонники.

Ранее Асмус впечатлила фанатов акробатическим трюком в коротком топе. Звезда фильма «Текст» «вспомнила молодость» и выполнила на камеру сложный кульбит.

Видео из спортивного зала знаменитость опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. Она выполнила акробатический трюк в коротком топе и ярких штанах.