Украина готова продать за гроши промышленные предприятия страны

Киев, 1 апреля. Во вторник, 30 марта, украинский парламент принял законопроект, фактически означающий «большую приватизацию», которая позволит распродать крупные государственные предприятия.

Согласно новому закону, правительство сможет продать ряд ключевых заводов частным покупателям. Среди таковых могут быть АО «Первый киевский машиностроительный завод», АО «Объединенная горно-химическая компания» и т.д. Об этом сообщает портал «Украина.ру». Интересно, что в 2020 году «большая приватизация» не началась из-за наступившей пандемии коронавируса. Однако теперь законопроект утвердили, и политики в качестве предлога использовали борьбу с карантином. «Бюджет Украины требует ресурсов для борьбы с пандемией, содержания экономической стабильности Украины… С целью наполнения государственного бюджета средствами от продажи объектов большой приватизации целесообразно снять законодательные ограничения на принятие любых мер по приватизации объектов большой приватизации, в том числе проведение аукционов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Однако не все предприятия подлежат продаже. «Иммунитет» получили такие крупнейшие организации, как «Укрпочта», «Укрзализныця», «Нафтогаз Украины» и еще свыше 650 объектов. Среди них указаны преимущественно те предприятия, которые важны для энергетики, обороны, стали монополистами естественным путем или имеют важное значение для населения.

Однако в законопроекте есть один важный момент, согласно которому частные лица смогут покупать до 49% акций вышеуказанных акционерных обществ. То есть, это не передача предприятий в руки, но олигархи все равно смогут влиять на их деятельность прямым образом.

«Там, куда заходили хоть на 20% наши олигархи, государство не получало ничего (кроме убытков). Так что этот механизм хуже, чем приватизация. Этот механизм позволит олигархам зарабатывать деньги на предприятиях, а расходы и амортизацию вешать на бюджет», — пишет Telegram-канал «Депутатская курилка».

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