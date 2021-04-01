Производители перестали поставлять сахар в российские магазины

Москва, 1 апреля. Крупные торговые сети около недели не могут закупить у производителей сахарный песок по фиксированной цене.

Такая ситуация сложилась после того, как 22 марта кабмин заявил о готовности выделять изготовителям сахара субсидии на компенсацию их затрат с 1 апреля. Заводы смогут получить 5 рублей от государства за каждый килограмм сахара, проданный торговым сетям по фиксированной цене — 36 рублей за килограмм.

Узнав об этом, производители сразу свернули активность. Реализовывать продукцию им гораздо выгоднее уже с компенсациями с 1 апреля, сообщает со ссылкой на источник газета «Известия».

Кроме того, пока производители отказываются подтверждать объемы будущих поставок торговым сетям. В результате на распределительных центрах крупных торговых компаний запасы сахара каждый день сокращаются.

В Минсельхозе подчеркнули, что ситуацию на российском рынке сахара можно оценить как стабильную. Россиянам дефицит товара не угрожает.

Ранее Правительство РФ продлило действие соглашений о стабилизации стоимости сахара и подсолнечного масла. Договоренности по ценам на сахар-песок сохранятся до 1 июня. Соглашения, регулирующие стоимость подсолнечного масла, российский кабмин продлил до 1 октября 2021 года.