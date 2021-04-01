Киев скрывает настоящий коллапс в украинской медицине

Киев, 1 апреля. Представители украинского минздрава продолжают скрывать правду о проблемах здравоохранения страны, делая абсурдные заявления.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранения Украины справляется с эпидемиологической нагрузкой и коллапс не наступит даже при более высокой заболеваемости в стране. Об этом сообщает издание «Украина.ру».

«С цифрами 24 тысячи и немного больше мы проходим без общегосударственного карантина. Мы не будем вводить жестких карантинных ограничений, пока система здравоохранения не будет приближаться к коллапсу», — заявил Ляшко.

Главврач считает, что нехватка больничных коек по всей Украине, острый дефицит кислородного оборудования в реанимациях — это не коллапс, хотя на данный момент уровень заболеваемости находится куда ниже тех цифр, которые озвучил Ляшко.

Украинский коронавирусный антирекорд был поставлен на прошлой неделе, когда за сутки COVID-19 выявили у 18 тыс. 132 украинцев. Если эпидемиологическая обстановка почти катастрофична сейчас, то при еще большем подъеме заболеваемости может произойти коллапс.

«Тем, кто получил первую дозу, нужно уколоть вторую. Поскольку вакцины мало, уколют тех, кто получил дозу Covishield, никакого противоречия в этом нет», — утверждает директор Киевского центра клинической иммунологии Олег Назар.

Кампания по вакцинации населения также проходит плохо. В стране живет 32 млн граждан, из которых прививку получило почти 200 тыс. человек, и это только первый этап вакцинации. Учитывая, что Индия пока приостановила поставки, то граждане Украины могут и не получить вторую дозу.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник рассказал, что коронавирусная пандемия позволит украинским властям избавиться от пенсионеров.