В Тбилиси прошла акция против Познера. События дня. ФАН-ТВ

Трамп создает свою социальную сеть в ответ на цензуру Экс-президент США и бывший адепт Twitter Дональд Трамп хочет вернуть себе возможность выступать через соцсети, а потому создает собственную интернет-платформу. Об этом сообщили источники телеканала Fox News. Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat и YouTube навсегда запретили эксцентричному политику доступ к его аккаунтам после январских беспорядков в Капитолии. Ранее бывший хозяин Белого дома презентовал сайт, где вместе с супругой Меланьей может без купюр общаться с единомышленниками и вербовать новых сторонников. Ведь впереди — выборы. Трамп признался, что планирует снова баллотироваться в президенты из-за «обязанности перед страной».

В Тбилиси прошла акция протеста из-за визита Познера Против Познера: визит известного российского телеведущего и по совместительству гражданина США в Тбилиси вызвал настоящий приступ гнева в стране. Владимир Познер прибыл в грузинскую столицу, чтобы отметить свой день рождения — 1 апреля ему исполняется 87 лет, вместе с ним прилетели около 50 друзей и коллег. Однако праздничный банкет был сорван. У отеля, где остановился журналист, прошел настоящий антипознеровский митинг. Именитого интервьюера атаковали представители радикальных молодежных организаций из числа сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, они-то и сообщили в Инспекцию труда о том, что московские гости нарушили действующий в Грузии «комендантский час». Познеру в сопровождении полиции пришлось покинуть апартаменты. Как сообщает Sputnik Грузия в Telegram, гражданские активисты считают неприемлемыми комментарии журналиста на тему Абхазии.

Полмиллиона доз «Спутника V» доставили в Мексику Новая партия «Спутника V» прибыла в аэропорт Мехико из России. На борту — полмиллиона доз вакцины от коронавируса. Мексика уже получила около 900 000 доз российского препарата, разработанного центром имени Гамалеи. Кроме того, в латиноамериканской стране используется вакцина Pfizer. А вот от AstraZeneca, получившей новое имя Vaxzevria, во всем мире теперь бегут, как от огня. По данным местного Министерства здравоохранения, на сегодняшний день в Мексику поступило почти 13,5 миллионов доз различных антиковидных препаратов.