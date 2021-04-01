Астрологи или футурологи? Чьи прогнозы точнее, обсудят в медиацентре «Патриот»

Санкт-Петербург, 1 апреля. В четверг, 1 апреля, в 12:00, ФАН и Медиагруппа «Патриот» проведут пресс-конференцию на тему: «Взгляд в будущее. Экстрасенсы, маги и прочие мистики против профессиональных экспертов. Чьи прогнозы точнее».

Мир переживает период турбулентности, в такие моменты особенно хочется знать ближайшее будущее, чтобы успеть подготовиться к возможным проблемам. Безусловно, мистика всегда была популярна, и даже люди, наделенные властью, часто принимают решения, опираясь на предсказание астрологов или других провидцев.

В рамках нашего эфира мы поговорим о потустороннем. Расскажем, как работают маги и гадалки, почему на протяжении веков популярна астрология, борется ли государство с бизнесом, построенным на вере в мистику, и почему на федеральных каналах так часто показывают экстрасенсов.

Кроме того, мы попробуем спрогнозировать события в глобальной политике, узнаем о здоровье Джо Байдена и мировых заговорах.

На вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты: ученые, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики, журналисты. А также представители «потустороннего» бизнеса — маги, экстрасенсы, астрологи.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru