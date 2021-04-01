МЧС ликвидировало четыре природных пожара в Приморье

Владивосток, 1 апреля. Спасатели в среду потушили 58 гектаров природных пожаров в Приморье. Лесной фонд не пострадал.

Отмечается, что все возгорания были зафиксированы на землях других категорий. Согласно информации приморского министерства лесного и охотничьего хозяйства, один из пожаров, площадь которого составила 20 гектаров, был ликвидирован в Хасанском районе. Участие в тушении принимали 11 человек и две машины.

Другое возгорание такой же площади локализовали и устранили в Шкотовском районе. Работали четыре человека при поддержке одной машины. Пять пожарных и одна единица спецтехники ликвидировали огонь на площади в восемь гектаров в Партизанском районе. Еще пять специалистов с машиной занимались тушением пожара в Лазовском муниципальном округе на площади в десять гектаров.

Ранее стало известно, что Владимирская область стала одним из лучших российских регионов по показателю лесовосстановления. В прошлом году площадь, которая подверглась лесным пожарам, составила менее 100 гектаров.