Курс доллара остался на уровне 75,69 рубля на Московской бирже

Москва, 1 апреля. На открытии торгов Московской биржи курс доллара к рублю не изменился, оставшись на позиции закрытия предыдущих торгов.

На утро 1 апреля один доллар стоит 75,69 рубля. Курс евро тоже не изменился, составив 88,78 рубля за единицу.

Слабое укрепление российской валюты к евро на Московской бирже отмечалось накануне утром. Курс европейской валюты ослабевал на 7 копеек, добираясь до отметки в 88,84 рубля. Курс доллара расчетами «завтра» по состоянию на утро среды подростал на 6 копеек, достигая показателя в 75,91 рубля.