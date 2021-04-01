Диетолог рассказала, чем можно заменить фаст-фуд

Москва, 1 апреля. Обычный фаст-фуд можно заменить салатом из свежих овощей без заправки, йогуртом со свежими ягодами или сэндвичем с рыбой.

Безопасным фаст-фудом называют сбалансированную еду. Об этом рассказала главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова РИА Новости.

«Даже в сетях быстрого питания всегда можно найти полезную альтернативу с меньшим содержанием сахара, соли, транс-жиров, например, салат из свежих овощей без заправки, натуральный йогурт со свежими ягодами, сэндвич из цельнозернового хлеба с рыбой на гриле и запечными овощами, и прочее», — заявила диетолог.

Стародубова призвала меньше употреблять жирное, соленое, сладкое и жареное. По ее словам, нормы не существует.

Ранее Стародубова посоветовала отказаться от доставки готовой еды. Приготовление пищи в домашних условиях позволит контролировать количество соли и состав блюда, что поможет сбалансировать рацион.