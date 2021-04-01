Режим повышенной готовности по коронавирусу продлен до 30 апреля в Якутии

Якутск, 1 апреля. Режим повышенной готовности по коронавирусу в Якутии продлен до 30 апреля, но ряд ограничений власти смягчили, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства региона.

«Меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции в связи с введением режима повышенной готовности продлены по 30 апреля 2021 года включительно», — цитирует пресс-службу кабмина Якутии РИА Новости.

В республике для граждан старше 65 лет и имеющих хронические заболевания граждан продлен режим самоизоляции. Они могут получать электронные больничные при условии соблюдения режима. Кроме того, продлена приостановка работы караоке-залов, ночных клубов, развлекательных и досуговых заведений, включая торговые комплексы и центры.

Ранее председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сообщил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. Несмотря на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки, ряд ограничений остается в силе.