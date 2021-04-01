Депутат Рады предрек Украине окончательную потерю Донбасса

Киев, 1 апреля. Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что Украина потеряет Донбасс.

Политик объяснил, что правительству страны очень удобно объяснять все неудачи конфликтом на востоке Украины, и поэтому о выполнении Минских соглашений речи не идет. Текст речи опубликован на сайте партии.

«По ту сторону линии разграничения с каждым днем все меньше людей, желающих вернуться домой. Ведь они видят, как попираются права украинских граждан, нивелируются права человека», — добавил Кива.

Жители Донбасса при таком отношении украинских властей могут прийти к тому же, к чему в свое время пришли жители Крыма. Они не захотят растить детей в стране, которую раньше называли Родиной, заключил депутат.

Политолог Александр Дудчак в комментарии ФАН объяснил, почему Украина продолжает скрывать свою истинную позицию от своих граждан и настаивает на режиме секретности в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе. По словам эксперта, Киев саботирует переговоры и не хочет признаваться в этом своим гражданам и зарубежным партнерам.