Киев, 1 апреля. Первая леди Украины Елена Зеленская пообщалась с женой президента Франции Брижит Макрон и поделилась своими планами на странице в Instragram, но у подписчиков были другие вопросы.

Супруга украинского лидера рассказала, что была рада пообщаться с Брижит по видеосвязи. Она отметила, что жена французского президента — первая, с кем ей довелось встретиться уже в статусе первой леди. Об этом сообщает портал « Украина.ру ».

«Во время разговора мы обсудили приоритетные темы сотрудничества, среди которых — достижение целей «Партнерства Биарриц», укрепление украинско-французских культурных связей и дальнейшее внедрение украиноязычных аудиогидов во Франции», — сообщила Зеленская. Елена через свою страницу отметила, что в ближайшее время планирует запустить украиноязычную версию гида по Версалю. Пользователи Instagram неоднозначно отреагировали на такой пост. Часть подписчиков выразили поддержку первой леди и пожелали ей успехов, но другие комментаторы раскритиковали супругу Зеленского. «Вы, Елена, объясните! Как можно жить на 5000 грн в месяц?! При таких ценах!!!», — написал один из пользователей Instagram. «Ну и что, нам жить станет легче от твоих разговоров, хлеб дешевле станет, олия, или перестанут в детей стрелять, где твой Вова, страна в пропасть летит», — выразил негодование другой подписчик. «У неё люди мрут как мухи, а она про аудиогид в Версале», — написали в комментариях.

Ранее эксперты разобрали, в чем заигравшийся Зеленский разочаровал Москву. Аналитики отмечают, что президент Украины не выполняет свои предвыборные обещания.