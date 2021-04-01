Юрист посоветовал избегать конфликтов с соседями по даче

Москва, 1 апреля. Если мирного соглашения с соседями достичь не удается, то стоит обратиться в полицию. Штрафы за сжигание мусора на участках, например, сейчас составляют крупную сумму.

Если участок прилегает к лесному массиву или охраняемой территории, то можно обратиться в Лесоохрану, которая примет меры, рассказал юрист в сфере ЖКХ, адвокат Юрий Нетреба в беседе с 360tv.ru.

«Наложить взыскание может и полиция, составив протокол», — напомнил юрист.

Также привлечь нарушителя к ответственности может местная администрация. Если же речь идет о загрязнении водоема, то на помощь может прийти Санэпиднадзор. Теперь для урегулирования «дачных» вопросов есть гораздо больше возможностей, поскольку недавно специалисты рассказали о новых правилах для владельцев дач, особенно в вопросе разжигания костров и утилизации мусора.