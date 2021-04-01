Белоруссия в апреле отключит Прибалтику от всех линий электропередач

Вильнюс, 1 апреля. Политика правительства стран Прибалтики в отношении Белоруссии может привести к тому, что они останутся без электричества.

Не успели кабинеты министров Эстонии, Литвы и Латвии подсчитать убытки, связанные с переводом белорусского транзита в порты России, как Белоруссия решила снова «преподать урок» своим прибалтийским соседям. Все три государства уже долгое время ведут переговоры о том, чтобы выйти из БРЭЛЛ, энергетического кольца, которое объединяет Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию и Россию. Единственной возможной альтернативой для Прибалтики остается Европа. Об этом сообщает портал FreeNews.

Наиболее активную позицию заняла Литва, представители которой заявляют о необходимости отказа от белорусского электричества с предприятия БелАЭС. С литовскими властями согласен Киев, но он не может предложить практичные шаги.

«Мы договорились с Украиной координировать свою политику и действия, связанные с синхронизацией, и особенно с отказом покупать электроэнергию, выработанную на небезопасной БелАЭС. Белорусская АЭС — это инструмент геополитического влияния России», — заявил президент Литвы.

Однако президент Белоруссии Александр Лукашенко не стал терпеть подобные выступления со стороны соседнего государства. Минск решил, что если Вильнюс не хочет покупать электроэнергию, то он ее не получит.

Теперь на 5 апреля 2021 года намечено пробное отключение четырех электропередач, которые обеспечивают Литву электричеством со стороны Белоруссии. Прибалтика не смогла оставить такие решения без внимания, что вызвало негодование у литовского правительства.

«Этот выход из БРЭЛЛ намечается только в 2025 году. Это мне напоминает своего рода запугивание или экономическое давление», — возмущается экс-министр энергетики Литвы Арвидас Секмокас.

Реакция прибалтийских политиков непонятна. Они сами решили ориентироваться на Европу в сфере энергетики. Однако для этого им все равно придется обращаться к России, поскольку она поставляет электричество в Евросоюз.

Ранее стало известно, что правительство Литвы ради выхода из БРЭЛЛ готово пожертвовать удобством своих граждан, поскольку отказ от сотрудничества с Россией и Белоруссией приведет к повышению цен на электричество.