Россияне перешли на бесконтактную оплату покупок из-за пандемии

Москва, 1 апреля. Покупки бесконтактным способом россияне стали выбирать на 45% чаще во время пандемии.

Объем таких покупок увеличился почти вдвое, а средний чек — на 36%, сообщает ТАСС.

«Исследование «Райффайзенбанка» показало резкий рост количества, объема, а также среднего чека платежей с использованием NFC и токенов в приложении или на сайте магазина, таких как Android Pay, Apple Pay, Google Pay», — рассказали специалисты.

Также россияне стали чаще прибегать к инвестированию. Руководитель управления клиентского счастья и монетизации «Райффайзенбанка» Кирилл Матвеев объяснил это условиями самоизоляции, во время которой трудно тратить деньги, поэтому появляется много свободного времени.

Недавно в Минфине РФ рассказали, в чем главная ошибка неопытных инвесторов. Новички не понимают различия между коротким и длинным финансовыми инструментами.