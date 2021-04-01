Немцы оценили переговоры Путина с Меркель и Макроном

Берлин, 1 апреля. Читатели немецкой газеты Welt оценили переговоры российского лидера Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Издание выпустило материал о переговорах глав трех государств, на которой стороны затронули темы урегулирования конфликтов в Сирии, Ливии и на востоке Украины, ситуации в Белоруссии, вопрос вакцин от COVID-19 и сотрудничества в области производства вакцин от коронавируса. Последняя тема вызвала у читателей издания наибольший интерес.

Немецкие комментаторы отмечали, что в нынешней ситуации отвергать разработанную в России вакцину нельзя.

«Вакцина существует уже полгода. И если до сих пор не улажены формальности, то это не просто халатность, а злой умысел. И за такое надо наказывать!» — заявил joachim h. вакцину

Другие пользователи отмечали, что немецкой прессе следовало бы извиниться, учитывая, что российскую вакцину уже с успехом применяют более 50 стран.

Ранее сообщалось, что Путин, Макроном Меркель обсудили вероятный экспорт российский вакцины «Спутник V» в Евросоюз. На встрече шел разговор по теме регистрации отечественной вакцины в Европейском союзе. Также обсуждались перспективы возможных поставок лекарства и совместного производства «Спутника V» в странах Евросоюза.