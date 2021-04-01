Военные игры Киева вокруг Донбасса могут дорого обойтись Зеленскому

Киев, 1 апреля. После переговоров в формате «нормандской четверки» статус-кво на Донбассе не изменился, но для Украины это тревожный сигнал. Об этом заявил политолог Андрей Золотарев.

Руководитель аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев считает, что политическая формула «Ничего об Украине без Украины», продвигаемая при бывшем украинском президенте Петре Порошенко, может дать сбой. Об этом рассказало издание «Украина.ру». Политический эксперт отметил, Киев не собирается идти на компромиссы в вопросах мирного решения военного конфликта на Донбассе. Это может привести к тому, что искать выход из ситуации будут без Украины. «Факт подобных переговоров (состоявшейся видеоконференции без участия Владимира Зеленского. — Ред.) такую перспективу приближает», — сказал Золотарев.

Ранее в интервью для Федерального агентства новостей политолог Александр Дудчак объяснил, почему Украина настаивает на скрытных переговорах по Донбассу и не желает обозначать свою позицию публично. Эксперт считает, что Киев саботирует переговоры.