Россиян предостерегли от посещения жарких стран после COVID-19 из-за риска тромбоза

Москва, 1 апреля. Главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава РФ Галина Иванова предостерегла от полетов в жаркие страны после COVID-19.

Профессор в беседе с «Известиями» отметила, что ни в коем случае нельзя прилетать в страны с жарким климатом, поскольку невозможно гарантировать, что у человека не разовьются тромбозы и эмболии. От жары серьезно страдает сердечно-сосудистая система, отметила врач.

Также важно учитывать нагрузку на организм из-за перелета и акклиматизации. В результате этого существует серьезный риск получения тромбоза.

Иванова указала, что сердечно-сосудистая система получает нагрузку и во время пребывания в горах. Профессор отметила, что сидеть и бояться тромбоза всю оставшуюся жизнь не стоит — важно заниматься здоровьем, посещать терапевта, врача реабилитационной медицины.

Накануне стало известно, что Кипр откроет границы для российских туристов с 1 апреля. Путешественник должен будет представить справку о том, что человек не болеет COVID-19.