Губернатор Подмосковья поддержал учителей-тиктокеров

Москва, 1 апреля. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал педагогов, которые ведут свой аккаунт в соцсети TikTok, чтобы быть ближе к ученикам.

Тиктокер Арина Ростовская рассказала Воробьеву о петербургской учительнице Дарине Счастной, на которую пожаловались родители учеников из-за роликов в соцсетях. Педагог лишилась работы.

Губернатор Подмосковья отметил, что родители зачастую негативно относятся к социальным сетям. Но оценивать компетентность преподавателей по онлайн-аккаунтам их работодателям не стоит.

«Есть такое важное понятие — этика. И если ты соблюдаешь этические нормы, будучи врачом, учителем или токарем, то почему нет? Почему бы тебе не сниматься в Instagram и TikTok? Но всему есть свое место и время», — цитирует Воробьева 360tv.ru.

Он напомнил, что в Подмосковье много молодых учителей, которым свойственно дружить в социальных сетях. По его словам в TikTok уже зарегистрировались многие педагоги региона. На этой площадке они ближе общаются со своими учениками, уточнил губернатор.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова рассказала, что профессиональный экзамен для учителей по оценке их трудовой деятельности должен быть быстрым и частично дистанционным. Экзамен заменит другие способы оценки, зачастую слишком нервные для самого педагога и неинформативные для тех, кто должен его оценивать.