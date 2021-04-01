Россиянам напомнили об изменениях в законах и правилах с 1 апреля

Москва, 1 апреля. Апрель 2021 года привнесет некоторые изменения в жизнь россиян.

С 1 апреля возобновляется авиасообщение Венесуэлой, Германией, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Более того, возрастет число регулярных рейсов с Белоруссией, Азербайджаном, ОАЭ, Кубой, Арменией и Египтом. Международные перелеты возобновятся еще из 13 российских аэропортов.

С 1 апреля порядок подачи заявления для зачисления в первый класс может пройти в два этапа: первый продлится с 1 апреля до 30 июня, второй — с 6 июля до 5 сентября. На первом этапе заявление приходит в школы, прикрепленные к району, на втором — в школы других районов при наличии мест. Школа не может отказать в приеме ребенку, если у него там уже учатся старшие братья или сестры.

Также перевод работников в возрасте 65 лет на дистанционный режим становится рекомендательным. С 1 апреля запускается эксперимент по маркировке пива и напитков на его основе.

Вступает в силу закон, обязывающий предустанавливать на гаджеты, продаваемые в РФ, отечественные приложения. На них производители должны будут устанавливать 16 видов программного обеспечения.

Правила сдачи экзамена на водительское удостоверение и выдачи прав изменятся в России с 1 апреля — будет отменена «площадка», а число «фатальных ошибок» снизится. Согласно новым правилам, «площадки» в экзамене больше нет. Первоначальные навыки вождения проверять будут в условиях реального движения.