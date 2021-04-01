Скабеева высмеяла веселые будни в Верховной раде с участием Порошенко

Киев, 1 апреля. Бывший президент Украины Петр Порошенко поучаствовал в потасовке в Верховной Раде, в ходе которой возмутился алкогольным запахом, исходившим от одного из депутатов.

Российская телеведущая Ольга Скабеева через свой Telegram-канал поделилась видео. Оно было снято во время заседания украинского парламента, в ходе которого возникла потасовка между представителями власти.

Один из чиновников повернулся спиной к депутату партии «Европейская солидарность» Ирине Геращенко во время ее выступления, что было воспринято, как оскорбительное поведение. Об этом сообщает портал «Южный федеральный».

Бывший президент, который ныне занимает пост председателя партии «Европейская солидарность» (в прошлом «Блок Петра Порошенко»), оказался в гуще событий. Политик принялся разнимать участников конфликта и почувствовал запах похмелья от одного из чиновников, после чего потребовал протестировать его на алкоголь.

«Порошенко (главный борец за трезвость) во время драки учуял, что от кого-то из нардепов исходит до боли знакомое похмельное «амбре» и начал требовать немедленного тестирования того на алкоголь», — написала Скабеева под видео.

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