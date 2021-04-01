Боррель раскритиковал решение России выслать дипломатов

Брюссель, 1 апреля. Решение России выслать трех европейских дипломатов глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал «агрессией».

Дипломаты принимали участие в несогласованных с российскими властями акциях протеста. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что высылка дипломатов не была связана с визитом Борреля в Москву. Европейский дипломат подчеркнул, что таким образом Россия показала свое отношение к Евросоюзу, передает телеканал France 24.

«Я был не унижен, а скорее столкнулся с агрессией. Когда кого-то приглашают и пользуются его визитом, чтобы объявить о высылке дипломатов, это уже не унижение, а проявление агрессии. Такие вещи не делают в дипломатических отношениях между странами, которые хотят поддерживать хорошие связи», — заявил Боррель.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике призвал сохранить открытыми каналы связи с Россией для решения вопросов, которые представляют взаимный интерес. В частности, речь идет о ядерной сделке с Ираном и о Парижском соглашении по климату, отметил Боррель. Также европейский дипломат назвал Россию «опасным соседом».