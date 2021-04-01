В Германии разгорелся скандал из-за флага вермахта в строительной бытовке

Франкфурт-на-Майне, 1 апреля. В немецких социальных сетях появилась фотография строительной бытовки с флагом вооруженных сил Гитлера.

Фото сделал гражданин Германии, проживающий во Франкфурте-на-Майне. Он публиковал снимок в соцсетях, на котором видно флаг с имперским орлом Третьего рейха, свастика и надпись: «Wehrmacht. Denn sowas?», что переводится как «Вермахт. Что же это?». Автор публикации увидел знамя в строительном контейнере, который принадлежит железным дорогам ФРГ. Об этом сообщает портал EurAsia Daily.

«Как такое возможно, чтобы такой правоэкстремистский флаг висел в вашем контейнере на стройке на Вайльбургерштрассе во Франкфурте?» — спросил блогер.

Представители Deutsche Bahn (Немецкой железной дороги — ред.) постарались оправдаться в этой ситуации. Они заявили, что эта бытовка принадлежит внешнему подрядчику и не является их собственностью.

«Мы изучаем, какие юридические меры мы можем предпринять против подрядчика», — говорится в сообщении предприятия.

Сотрудники компании добавили, что флаг вермахта сразу же сняли после того как о нем стало известно в соцсетях. Однако это не первая подобная ситуация. Издание EurAsia Daily отмечает, что в Германии в интернет-магазинах можно купить футболку с аналогичной надписью: «Вермахт. Что же это?», и на нем также изображен нацистский орел.

Ранее стало известно, что принципиальная позиция СССР привела мир к непринятию фашизма и нацизма.