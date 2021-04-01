Пихты высадят в память о павших в Великой Отечественной войне в Приморье

Владивосток, 1 апреля. Тысячу пихт высадят жители Приморья в память о павших в Великой Отечественной войне в рамках акции «Сад памяти».

Первые 70 точек для проведения акции уже определили в Приморье. Сама акция стартует в апреле. В мероприятиях будут участвовать все муниципалитеты. Организовать высадки планируют с учетом санитарно-эпидемиологических требований, соблюдением социальной дистанции и масочного режима.

«Международная акция «Сад памяти» состоялась в первый раз в прошлом году. На территории нашей страны высадили в общей сложности 27 миллионов деревьев – именно столько героев погибло во время Великой Отечественной войны», — отметила замдиректора департамента внутренней политики региона Ольга Ивченко.

Ранее сообщалось, что представители Сергеевского, Чугуевского, Тернейского и Уссурийского филиалов краевого предприятия «Примлес» получили четыре новых внедорожника «УАЗ-Хантер». Автомобили куплены за счет целевой субвенции федерального бюджета и будут использоваться для патрулирования и охраны территорий.