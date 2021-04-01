Украинские историки не смогли найти в школьном учебнике Крым

Киев, 1 апреля. Украинские историки изучали школьный учебник для десятого класса и нашли в нем карту Украины, в составе которой нет Крыма.

Историки удивились, когда посмотрели пособие «История Украины. Учебник для десятого класса заведений общего среднего образования» Алексея Струкевича, а на размещенной там карте Украины не оказалось Крымского полуострова. Такая же «ошибка» была обнаружена и в учебнике для уроков истории девятого класса. Книга была выпущена в 2018 году. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Интересно, что издание можно найти в интернете на сайте Института модернизации содержания образования. Там выкладывают пособия, которые официально одобрены и могут использоваться в образовательных целях в украинских школах. При этом ранее правительство Украины предлагало ввести ответственность за изображение карты Украины без Крыма и части Донбасса, которая контролируется ЛДНР.

Согласно возможному закону, за подобные нарушения предусмотрены штрафы в размере 230-462 тыс. руб. Законопроект предусматривает и наказание за публичное отрицание Голодомора, Холокоста и депортации крымских татар в 1944 году.

Ранее стало известно, что депутат от партии Зеленского Анна Колесник захотела уехать из Украины после речи главкома ВСУ Руслана Хомчака.