Киев, 1 апреля. Россия разочаровалась в президенте Украины Владимире Зеленском. Киев не может уладить конфликт с Донецком и Луганском, а ситуация на востоке страны только накаляется.

В последние месяцы ситуация в Донбассе только обострилась. Число убитых и раненых растет, как со стороны военных участников конфликта, так и среди гражданского населения. Дипломатия не приносит никакого результата. Киев также не желает выполнять Минские соглашения и хочет вовсе заменить их разработанным украинской стороной планом. Россия, в свою очередь, требует соблюдать «Минск-2», поскольку считает его единственным решением конфликта. Об этом сообщает портал «ЦарьГрад».

Украинский военный эксперт Михаил Жирохов считает, что Россия разочаровалась в украинском президенте, который в рамках предвыборной кампании обещал покончить с войной, но получив желаемую должность, как и многие украинские политики, стал членом «партии войны».

Российский аналитик Павел Фельгенгауэр предполагает, что в ближайшие месяцы вооруженный конфликт в Донбассе может обостриться. В качестве катализатора могут сработать украинские санкции, направленные против оппозиции и каналов, противостоящих правительству.

Напомним, ранее президент Украины заявлял, что намерен провести переговоры с каждой страной из «нормандской четверки». Однако лидеры европейских государств провела встречу без Киева. Президент России Владимир Путин обсудил обострение конфликта в Донбассе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. Владимир Зеленский участие в переговорах не принимал.

Ранее сообщалось, что Россия указала на нулевую репутацию Украины на переговорах по Донбассу.