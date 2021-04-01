WWF России сообщило о начале сезона белых медведей в Арктике

Москва, 1 апреля. Самки белых медведей в Арктике начинают вылезать из берлог и с медвежатами уходить на поиски пропитания.

Об этом рассказали в WWF России. Для людей, которые изучают и сохраняют животных этот период чрезвычайно важен, пишет РИА Новости.

«В это время можно определить, насколько успешно происходит размножение этих редких хищников: сколько у самки родилось медвежат, какое их физическое состояние, определить важные районы формирования берлог, – рассказала Варвара Семенова, координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики.

Особенно актуальным этот вопрос становится на фоне глобальных климатических изменений, отметила эксперт. Сегодня аномально теплые зимы смещают сроки создания самками родовых берлог и повышают риск их таяния. Это может оказать влияние на выживаемость потомства.

Директора Государственного природного заповедника «Остров Врангеля» Александр Груздев рассказал, что одна группа смогла обнаружить пять берлог и встретить около десятка медведиц с медвежатами. Вторая смогла увидеть обед медведицы и медвежонка.

Недавно в хабаровском зоосаду на свет появился бурый медвежонок. Сейчас он живет вместе с мамой в берлоге.