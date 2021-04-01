Елизавета II отпустила едкую шутку про погоню за российскими самолетами

Лондон, 1 апреля. Королева Елизавета II поделилась шуткой о России с офицером во время 100-летней годовщины ВВС Австралии, в ходе которой она посетила мемориал на юго-востоке Англии.

Елизавета II впервые за последние пять месяцев вышла за стены Виндзорского замка. 94-летний монархиня соблюдала режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса, но решила посетить военный мемориал на юго-востоке Англии. Королева рассказала, что рада показаться на публике и отпустила шутку в сторону России. Об этом сообщает портал France24.

«Не посылают ли самолеты, с которыми вы работаете, в погоню за русскими?» — сказала Елизавета II офицеру Королевских ВВС Австралии.

В ответ военный подтвердил, что это верное утверждение, и это «очень весело». Реплика королевы связана с тем, что в последнее время ВВС Великобритании все чаще перехватывают российские самолеты, которые оказываются возле британского воздушного пространства, а отношения между Россией и Соединенным Королевством остаются напряженными.

Ранее стало известно, что принцу Гарри и Меган Маркл посоветовали «отпустить обиды» ради Елизаветы II.