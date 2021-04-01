Американцы недовольны, что школьники-мигранты учатся лично, а их дети — нет

Сан-Диего, 1 апреля. Родители из американского города Сан-Диего возмущены тем, что ученики-эмигранты получат индивидуальное обучение, а их дети продолжают получать задания удаленно.

Двое местных родителей и республиканец Даррен Исса от штата Калифорния планируют выступить с критикой в адрес школьного округа, профсоюза учителей и правительства демократов. Об этом сообщает портал Yahoo.

«Это просто показывает нам, насколько наш школьный округ далек от потребностей родителей и желаний учителей. Местные учителя более чем счастливы преподавать лично, и их удерживает район и профсоюз, который все это время вооружал нас и был безразличен, и даже презирал родителей и ущерб, который был нанесен нашим детям», — сказал один из родителей.

Скандал возник после того как стало известно, что учителя Сан-Диего смогут добровольно обучать детей-иммигрантов во время весенних каникул. Местная жительница Джина Смит, которая является матерью 8-летнего ребенка, назвала преподавателей героями.

«Я абсолютно считаю, что наше окружное руководство несет ответственность за то, что оно не вмешалось и не проявило того же чувства срочности, чтобы привести наших детей в класс», — заявила Смит.

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